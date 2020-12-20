Biden Trump'ın yaptıklarını telafi edecek mi? Filistin'den tek şart!

Donald Trump, ABD Başkanlığı döneminde Siyonist İsrail'in çıkarları doğrultusunda politikalar üretti. Yüzyılın Anlaşması adı altında Filistin'in başkenti Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak ilan eden Trump'ın 59. Başkanlık Seçimlerini kaybetmesinin ardından Filistin, ABD ile yeniden ilişkilerin normale dönebilmesi için şartlarını ortaya koydu.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında toplanan Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi, ABD ile ilişkilerin dair açıklamalarda bulundu. Açıklamada, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Ajansını (UNRWA) ve iki devletli çözümü desteklemek gibi, Filistin halkına çeşitli destek vaatlerinde bulunmasının Donald Trump'ın başkanlığı döneminde uygulamaya başladığı Yüzyılın Anlaşması'nın tam tersi olduğu belirtildi.



Filistin'in ABD ile ilişkilerinin yeniden normalleşebilmesi için Joe Biden'in sözlerini yerine getirmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Filistin yönetimi, yeni Amerikan yönetiminin, Filistin meselesiyle ilgili ilan ettiklerini uygulaması durumunda bu ülkeyle ilişkileri yeniden kuracaktır." ifadelerine yer verildi.

