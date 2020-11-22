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Biden kabinesini oluşturmaya başladı, Trump’tan tepki geldi!

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden kabinesini oluşturmaya başladı. Trump ise Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.

GÜNDEM 22.11.2020, 09:17
Biden kabinesini oluşturmaya başladı, Trump’tan tepki geldi!
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştiren Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" paylaşımında bulundu.
Trump, "Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor" ifadesini kullandı.

Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.
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