Biden imzalarıyla kendini gösterdi! Trump'ın izlerini silmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın ayrılmasının ardından bir dizi karara imza attı.

Paris İklim Anlaşması, Dünya Sağlık Örgütü tekrar desteklenmesi, Müslüman ülkelere konulan vize yasaklarının kaldırılması gibi önemli kararlara imza attı.

BM GENEL SEKRETERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşılmasındaki küresel çabalarını hızlandırmasını dört gözle beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Paris İklim Anlaşmasına yeniden katılma kararından duyduğu memnuniyeti ifade eden Guterres, iklim krizinin üstesinden gelmek için Biden yönetimi ve diğer liderlerle yakından çalışacağını aktardı.

DİKKAT ÇEKEN DSÖ KARARI

Biden yönetiminin Dünya Sağlık Örgütüne de (DSÖ) yeniden katılacağından memnuniyet duyan Guterres, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgınına karşı koordineli mücadele için DSÖ'nün desteklenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

ABD'nin 46. Başkanı Biden, göreve gelir gelmez Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını geri çevirmeye yönelik kararlar aldı.

Biden'ın diğer kararnameleri

Biden yemin töreninin yapıldığı Çarşamba günü ilk olarak Paris İklim Anlaşması ve Dünya Sağlık Örgütü'ne dönüşün yanı sıra şu kararnameleri imzaladı:

Maske zorunluluğu

Tüm federal binalarda hem federal çalışanları hem de sözleşmelilere maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu getirdi.

Çevre kararnameleri

Biden, ilk gününde Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için verilen iznin geçici olarak durdurulması kararını da imzaladı. Böylece Trump yönetimi tarafından Keystone XL şirketine verilen izin iptal ediliyor.

Göçmenlik kararnameleri:

Biden, Trump yönetiminin ilk eylemlerinden biri olan Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasaklarını kaldırdı. Trump 2017 yılının Ocak ayında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı.

Öğrenci kredileri

Ayrıca Biden Eğitim Bakanlığı'na federal öğrenci kredilerine getirilen affı en azından 30 Eylül'e kadar uzatması talimatı verdi.

Haciz ertelemesi: Biden ev kredi borçlarını ödeyemeyenlerin haciz işlemleriyle kiralarını ödeyemeyenlerin evden çıkarılması sürecini en erken 31 Mart 2021'e kadar erteledi. ABD'de resmi verilere göre ev sahiplerinin neredeyse yüzde 12'si konut kredilerini karantina sürecinde ödeyemedi.

