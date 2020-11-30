Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini duyurdu

Geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayan Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.



ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda Janet Yellen, ülke tarihinde Hazine Bakanlığına getirilen ilk kadın olacak.

Biden’ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden’ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiğini de duyurdu.

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.



Biden yaptığı açıklamada, “Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." dedi.

Biden söz konusu ekonomi ekibinin “saygın” ve kamu görevlerinde “test” edildiğini de belirtti.

