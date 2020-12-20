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Biden, bir bakanının adını daha açıkladı
Joe Biden, oluşturmaya çalıştığı yeni kabinesinde iklim değişikliği ile mücadele edecek ekibini açıkladı.
GÜNDEM 20.12.2020, 09:13
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde yaptığı duyuruda, Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü, ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) başına da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getireceğini belirtti.
Senato’da da oylanması durumunda Regan, ülkede EPA başkanlığına getirilen ilk siyahi olacak.
Biden ayrıca, Beyaz Saray Çevre Kalitesi Konseyi başkanlığına Brenda Mallory’yi, Ulusal Çevre Danışmanlığına eski EPA Başkanı Gina McCarthy'i ve Ulusal Çevre Danışmanlığı yardımcılığına da kendisine uzun zamandır danışmanlık yapan Pakistan kökenli Ali Zaidi’yi getireceğini açıkladı.
Yeni kabinesinin kaliteli ve tecrübeli üyelerden oluştuğunu söyleyen Biden, "Bugün, hükümetimin zamanımızın varoluşsal tehdidi olan iklim değişikliği ile mücadele planına liderlik edecek bir ekibi duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Senato’da da oylanması durumunda Regan, ülkede EPA başkanlığına getirilen ilk siyahi olacak.
Biden ayrıca, Beyaz Saray Çevre Kalitesi Konseyi başkanlığına Brenda Mallory’yi, Ulusal Çevre Danışmanlığına eski EPA Başkanı Gina McCarthy'i ve Ulusal Çevre Danışmanlığı yardımcılığına da kendisine uzun zamandır danışmanlık yapan Pakistan kökenli Ali Zaidi’yi getireceğini açıkladı.
Yeni kabinesinin kaliteli ve tecrübeli üyelerden oluştuğunu söyleyen Biden, "Bugün, hükümetimin zamanımızın varoluşsal tehdidi olan iklim değişikliği ile mücadele planına liderlik edecek bir ekibi duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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