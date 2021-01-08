Biden 2 bakan adayını açıkladı

Biden, kabinesini oluşturacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.

Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Raimondo Ticaret Bakanlığına, Boston Belediye Başkanı Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.

Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.

