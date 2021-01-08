Biden 2 bakan adayını açıkladı
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, Çalışma Bakanlığına ise Marty Walsh'ı getireceğini açıkladı.
GÜNDEM 08.01.2021, 06:11
Biden, kabinesini oluşturacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.
Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Raimondo Ticaret Bakanlığına, Boston Belediye Başkanı Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.
Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.
Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Raimondo Ticaret Bakanlığına, Boston Belediye Başkanı Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.
Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.
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