Bez bebek ile dilencilik yapan kadın hayret ettirdi

İstanbul Üsküdar’da ilginç bir olay yaşandı.

Üsküdar TEM otoyolu yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile dilencilik yaptığı görüldü.

Zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

Adının Afet olduğu ve ucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yaptığı anlaşılan kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü.

Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için polis ekiplerine teslim edildi.

