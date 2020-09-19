Beyoğlu'nda korkutan kaza! Ticari taksi takla attı
İstanbul Beyoğlu'nda taksiyle çarpışan otomobil tramvay yolundaki demir korkuluklara çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
GÜNDEM 19.09.2020, 04:02
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Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi takla atarken arkadan gelen otomobil taksiye çarpmamak için tramvay hattının bulunduğu refüje çarptı.
Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametinde ilerleyen taksiyle, aynı istikamete giden 34 BKL 967 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 BKL 967 plakalı otomobil tramvay durağının demir korkuluklarına çarptı.
Otomobil demir korkulukları devirirken, taksideki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken kazaya karışan otomobil ve takside hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametinde ilerleyen taksiyle, aynı istikamete giden 34 BKL 967 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 BKL 967 plakalı otomobil tramvay durağının demir korkuluklarına çarptı.
Otomobil demir korkulukları devirirken, taksideki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken kazaya karışan otomobil ve takside hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
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