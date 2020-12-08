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Beykoz’da ATM’yi çekiç ile parçalayan şahıs yakalandı
Beykoz’da bir ATM’yi çekiçle parçalayan şahıs yakalandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan şahıs tedavi edilmek üzere ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.
GÜNDEM 08.12.2020, 18:11
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Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önüne gelen bir şahıs, çekiç ile ATM’ye saldırdı. ATM’yi parçalayarak maddi hasara neden olan şahıs daha sonra polis ekiplerince yakalandı. O.K. isimli şahsın 2019 yılında da savcılık talimatı gereği Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğü ve tedavisinin sağlandığı öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen şahıs, tedavisinin yapılabilmesi için Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Bankanın güvenlik müdürü İ.D.’nin polis verdiği ifadesinde ATM cihazının ekranının parçalandığı ve yaklaşık 40 bin TL zarar oluştuğunu ifade etti.
Bankanın güvenlik müdürü İ.D.’nin polis verdiği ifadesinde ATM cihazının ekranının parçalandığı ve yaklaşık 40 bin TL zarar oluştuğunu ifade etti.
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