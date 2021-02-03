Beyin pili nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Vücutta istemsiz şekilde meydana gelen şiddetli titreme, hareket bozukluklarına yol açan birtakım nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan beyin pili insan fizyolojisine uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş cihazlardır.

Kafatası içine yerleştirilen iki küçük elektrot, pil ve bu işlem için özel olarak tasarlanmış bir kablo ile köprücük kemiğinin altına açılan kese yardımıyla deri altına yerleştirilir.



Parkinson ve vücutta istemsiz şekilde gerçekleşen hareket bozuklukları ve kasılmalara neden olur. Beyin pili ameliyatı daha çok ileri derece parkinson vakalarında kullanılır.



Beyin pili ameliyatı için hastanın daha önce ilaç tedavisinin denemiş olması gerekir. Beyin pili hareket merkezinin düzenli çalışmasını elektrotlar aracılığıyla sağlar. Her hastaya göre farklı olarak programlanır. Hastanın beyninde meydana gelen hatalı uyarımları ve fiziksel hareket bozukluklarını düzenleyerek rahatsızlığın hasta üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır.



Beyin ameliyatları içerisinde riski en düşük olan ameliyatlardandır. Hastaya genel anestezi verilmesine gerek yoktur. Ameliyattan önce hastanın beyin koordinatlarının belirlenmesi amacıyla başına ‘’stereotaktik çerçeve’’ geçirilir kablolar belirlenmiş hedeflere lokal anestezi aracılığıyla yerleştirilir.

Beyin pilinin takılması 3 ile 5 saat arasında tamamlanır. Hastanın beyin haritasına göre bu süre değişkenlik gösterebilir.



75 yaşını aşmış, tansiyon dengesi ve şeker düzeyi stabil olmayan, ileri ve orta derecede hafıza kaybı yaşayan kişiler beyin pili ameliyatı olamaz.



• Parkinson • Epilepsi • Tremor (titreme hastalığı) • Distoni (vücudun istemsizce kasılıp, büküleme durumu) • Huntington (hareket koordinasyonunun bozukluğu durumu) gibi birçok nörolojik hastalığın tedavisinde kullanılır.



Beyin pili ayarlanabilir ve kontrol edilebilir bir cihazdır. Pil çıkarma işlemleri rahatlıkla gerçekleştirilir.

Beyin pili takıldıktan sonra hastanede yatış yapar mıyım?

Ameliyatın ardından hasta takip amacıyla 3 ile 5 gün gözlem altında tutulur.



Ameliyattan sonra hastanın daha verimli bir iyileşme süreci geçirmesi için en az 7-10 gün aralıklarla doktoruna muayene olmalıdır.

Ayrıca hastanın düzenli beslenmeye özen göstermesi, düzenli olarak yürüyüş yapması gerekmektedir.

