Beyazıt-Laleli tramvay seferleri normale döndü
İstanbul'da bir iş makinesi tramvaya enerji sağlayan elektrik kablosuna çarptmasının ardından, Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler bir süre durmuştu.
GÜNDEM 16.10.2020, 06:30
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İstanbul'da bir iş makinesi tramvaya enerji sağlayan elektrik kablosuna çarptı
Beyazıt’ta akşam saatlerinde Laleli durağı yakınında bir tırın üzerindeki iş makinesi tramvaya enerji veren hatta çarparak kabloları kopardı.
Enerji kesintisi nedeniyle Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler karşılıklı olarak durdu.
Kabloların onarılmasıyla birlikte tramvay seferleri yeniden başladı.
Beyazıt’ta akşam saatlerinde Laleli durağı yakınında bir tırın üzerindeki iş makinesi tramvaya enerji veren hatta çarparak kabloları kopardı.
Enerji kesintisi nedeniyle Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler karşılıklı olarak durdu.
Kabloların onarılmasıyla birlikte tramvay seferleri yeniden başladı.
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