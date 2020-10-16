Beyazıt-Laleli tramvay seferleri normale döndü

İstanbul'da bir iş makinesi tramvaya enerji sağlayan elektrik kablosuna çarptı

Beyazıt’ta akşam saatlerinde Laleli durağı yakınında bir tırın üzerindeki iş makinesi tramvaya enerji veren hatta çarparak kabloları kopardı.

Enerji kesintisi nedeniyle Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler karşılıklı olarak durdu.

Kabloların onarılmasıyla birlikte tramvay seferleri yeniden başladı.

