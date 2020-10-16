Beyazıt hattında seferler durdu! Tır enerji tellerini koparttı
Beyazıt'ta tırın üzerindeki iş makinesi tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına kopardı.
GÜNDEM 16.10.2020, 00:12
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İstanbul Beyazıt'ta tırın üzerindeki iş makinesi tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına kopardı.
Tramvay seferleri iki yönlü olarak durdu. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, ekiplerin kabloları tamiri çalışması sürüyor.
Tramvay seferleri iki yönlü olarak durdu. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, ekiplerin kabloları tamiri çalışması sürüyor.
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