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Beyaz Saray'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Kök nedeni...
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, koronavirüs salgınının kök nedeninin araştırması gerektiğini söyledi.
GÜNDEM 28.01.2021, 09:50
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Çin'de tespit edilen koronavirüs salgınının nedeninin araştırılması için "güçlü ve açık bir uluslararası inceleme" yapılması gerektiğini söyledi.
Psaki, Çin'den gelen bazı "yanlış bilgilendirmelerin" endişe verici olduğu değerlendirmesinden bulundu.
The Guardian'ın aktardığı habere göre basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, koronavirüsün nasıl yayıldığıyla ilgili "meselenin köküne inmeliyiz" dedi.
Psaki, Çin'deki 'bazı kaynaklardan' gelen 'yanlış bilgilerin' endişelendirici olduğunu ekledi.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve milyonlarca insanın ölümüne neden koronavirüs salgınının kök nedeninin araştırması konusunda ABD'nin yeni yönetiminden açıklama gelmesi ise dikkat çekti.
Psaki, Çin'den gelen bazı "yanlış bilgilendirmelerin" endişe verici olduğu değerlendirmesinden bulundu.
The Guardian'ın aktardığı habere göre basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, koronavirüsün nasıl yayıldığıyla ilgili "meselenin köküne inmeliyiz" dedi.
Psaki, Çin'deki 'bazı kaynaklardan' gelen 'yanlış bilgilerin' endişelendirici olduğunu ekledi.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve milyonlarca insanın ölümüne neden koronavirüs salgınının kök nedeninin araştırması konusunda ABD'nin yeni yönetiminden açıklama gelmesi ise dikkat çekti.
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