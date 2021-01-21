Beyaz Saray’da gerçek bir Siyonist

İsrail medyasında yayınlanan bir haberde, Ben-Dror Yemini, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile birlikte yardımcısı Kamala Harris’in Yahudi bir İsrail devletinin gerçek destekçileri olduklarını söyledi. Beyaz Saray’a yerleşen yeni ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte yeni ama aynı dönem başlayacak.

Ben-Dror Yemini, “ Donald Trump’ın başkanlığının son dört yılı, İsrail için bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Onun görev süresi altında, İsrail’in dört Arap ülkesiyle yaptığı normalleşme anlaşmaları gibi Siyonistler adına pek çok şey gerçekleşti” dedi.

Kamala Harris’in koyu bir İsrail destekçisi olduğunu hatırlatan Yemini, “Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, açıkça Demokrat Parti’nin İsrail yanlısı üyeleridir. Kamala Harris, Batı Şeria’daki işgal nedeniyle İsrail’i kınamayı öngören BM oylamasında çekimser kalmayı seçen Barak Obama yönetiminde, Senato lideriydi” dedi.

Joe Biden’ın, “Ben bir Siyonist’im. Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok” sözünü hatırlatan Yemini, “Siyonist olmak, İsrail’in sağcı politikalarını desteklemek veya İsrail’i Batı Şeria’da giderek daha fazla yerleşim ve karakol ile iki uluslu bir devlete dönüştürmek anlamına gelmez. Siyonist, İsrail’in Yahudi ve demokratik bir devlet olmasını destekleyen kişidir ve böyle iki kişinin Beyaz Saray’a girdiğini görüyoruz” dedi.

