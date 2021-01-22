Beyaz Saray iddiaları doğruladı! Biden Rusya'yla...
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Joe Biden'ın, Rusya'ya, süresi şubatta bitecek "Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması'nı" 5 yıl daha uzatma teklifinde bulunmayı planladığını teyit etti.
GÜNDEM 22.01.2021, 03:44
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yeni yönetimin Rusya ile ilgili politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Biden'ın New START'ı uzatmayı planladığına ilişkin iddialara yanıt veren Psaki, " ABD'nin New START'ı 5 yıl daha uzatma niyetinde olduğunu teyit edebilirim." diye konuştu.
Psaki, Biden'ın bu anlaşmayı ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun bulduğunu belirterek, "New START, Rusya'nın nükleer gücünü kısıtlayan tek anlaşma." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'ya yönelik genel politikayla ilgili ise Psaki, "Rusya ile ABD'nin çıkarları doğrultusunda çalışsak da bu ülkeyi pervasız ve hasım eylemlerinden dolayı sorumlu tutacağız. Biden, İstihbarat Topluluğuna Solar Winds siber saldırısı ve Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesi konusunda çalışma talimatı verdi. Aynı şekilde, Rusya'nın Aleksey Navalnıy'a yönelik kimyasal saldırı düzenlediği ve Afganistan'daki Amerikalı askerlerin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddialarını da araştıracağız." ifadelerini kullandı.
Biden'ın New START'ı uzatmayı planladığına ilişkin iddialara yanıt veren Psaki, " ABD'nin New START'ı 5 yıl daha uzatma niyetinde olduğunu teyit edebilirim." diye konuştu.
Psaki, Biden'ın bu anlaşmayı ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun bulduğunu belirterek, "New START, Rusya'nın nükleer gücünü kısıtlayan tek anlaşma." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'ya yönelik genel politikayla ilgili ise Psaki, "Rusya ile ABD'nin çıkarları doğrultusunda çalışsak da bu ülkeyi pervasız ve hasım eylemlerinden dolayı sorumlu tutacağız. Biden, İstihbarat Topluluğuna Solar Winds siber saldırısı ve Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesi konusunda çalışma talimatı verdi. Aynı şekilde, Rusya'nın Aleksey Navalnıy'a yönelik kimyasal saldırı düzenlediği ve Afganistan'daki Amerikalı askerlerin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddialarını da araştıracağız." ifadelerini kullandı.
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