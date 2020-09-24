Beyaz eşya ihracatta küçülüyor

Tüketici kredilerinde sağlanan kolaylık ve pandemiye rağmen devam eden düğün sezonu ile iç pazarda toparlanma yaşayan beyaz eşya sektörü, ihracatta ise salgın engeline takılmaya devam etti. Ocak-ağustos döneminde 6 ana ürün grubunda sektörün ihracatı yüzde 9 oranında daralırken, iç satış ve ihracatı da kapsayan toplam satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında daraldı. Sektörün sadece ağustos ayında yaşadığı küçülme ise yüzde 2 oldu.



Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre, bulaşık makinesi, fırın, çamaşır makinesi ve buzdolabını kapsayan 4 ana ürün grubunda sektör üretimi yüzde 4 oranında artışa geçti. Yılın ilk ayında ise üretim bu 4 ana ürün grubunda yüzde 10 daralma kaydetti.

Ağustos ayında iç pazarda hızlı bir toparlanma kaydeden sektörün satışları 4 ana ürün grubunda yüzde 19'luk artış ile 646 bin 102 adede ulaştı. Yaz aylarında gelen bu toparlanmanın etkisi ile birlikte sektörün 8 aylık toplam satışları ise yüzde 9'luk artış ile 4.2 milyon adedin üzerine çıktı. Sektör ihracatta ise kan kaybetmeye devam etti. 2019'un ilk 8 ayında 4 ana ürün grubunda 12 milyon adedin üzerinde ihracat yapan sektör, 2020'nin aynı dönemimde ise yüzde 12'lik düşüş ile 10.6 milyon adette kaldı. Sadece ağustos ayında ihracatta yaşanan daralma ise yüzde 13 oldu.



Verileri değerlendiren TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, salgın döneminde evlere kapanan tüketicinin beyaz eşya sektörüne bakışının da değiştiğine dikkat çekti. Özellikle Türkiye pazarında tüketiciye sağlanan düşük faizli krediler, satış kampanyaları ve konut satışlarındaki artışın da etkisiyle çok olumlu bir trend yaşandığını anlatan Dinçer, “Haziran ayında başlayan yüksek talep beklediğimiz gibi ağustos ayında da devam etti” dedi.



Yılın geri kalanında ekonominin seyrini, büyük oranda ülkelerin Covid-19 ile mücadeledeki başarısının belirleyeceğini anlatan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “6 ana ürün grubundaki satışlarımız bir önceki yıla oranla adet bazında yüzde 21 oranında arttı.

Ocak-ağustos olmak üzere yılın ilk 8 ayına baktığımızda ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 13'lük bir artış sağladık. İhracatta da toparlanma sürüyor. Ancak pandeminin başta ana pazarımız Avrupa olmak üzere yurtdışı pazarlarımızı ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle doğal olarak bir önceki yıla göre daralmalar söz konusu. TÜRKBESD'e üye firmaların, ocak-ağustos döneminde 6 ana ürün grubunda ihracatı yüzde 9 oranında daralmış durumda” değerlendirmesini yaptı.

