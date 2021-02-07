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Beştepe'den yeni anayasa mesajı! İlk üç madde tartışmaya açılacak mı?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmaları üzerinden bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 07.02.2021, 13:52
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmaları dikkat çeken mesajar verdi.
Anayasanın ilk üç temel maddelerinin tartışma konusu olamayacağını belirterek yeni bir anayasanın kapsamı hakkında açıklamada bulunan Uçum, şu ifadeleri kullandı.
"Yeni Anayasa çalışması geçmiş birikimimizi referans yapacak bir faaliyettir.1982 Anayasası’na ilişkin 1987’den beri 82’yi değiştirmek için yürütülen sivil,demokratik anayasa için en kapsayıcı bir çalışma olacak.Tabi ki üç saç ayağı tartışılamaz:Cumhuriyet, Üniter yapı,Demokrasi."
Yeni Anayasa çalışması geçmiş birikimimizi referans yapacak bir faaliyettir.1982 Anayasası’na ilişkin 1987’den beri 82’yi değiştirmek için yürütülen sivil,demokratik anayasa için en kapsayıcı bir çalışma olacak.Tabi ki üç saç ayağı tartışılamaz:Cumhuriyet, Üniter yapı,Demokrasi.
— Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 6, 2021
Yeni Anayasa çalışması geçmiş birikimimizi referans yapacak bir faaliyettir.1982 Anayasası’na ilişkin 1987’den beri 82’yi değiştirmek için yürütülen sivil,demokratik anayasa için en kapsayıcı bir çalışma olacak.Tabi ki üç saç ayağı tartışılamaz:Cumhuriyet, Üniter yapı,Demokrasi. pushfn('ads'); — Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 6, 2021
Anayasanın ilk üç temel maddelerinin tartışma konusu olamayacağını belirterek yeni bir anayasanın kapsamı hakkında açıklamada bulunan Uçum, şu ifadeleri kullandı.
"Yeni Anayasa çalışması geçmiş birikimimizi referans yapacak bir faaliyettir.1982 Anayasası’na ilişkin 1987’den beri 82’yi değiştirmek için yürütülen sivil,demokratik anayasa için en kapsayıcı bir çalışma olacak.Tabi ki üç saç ayağı tartışılamaz:Cumhuriyet, Üniter yapı,Demokrasi."
Yeni Anayasa çalışması geçmiş birikimimizi referans yapacak bir faaliyettir.1982 Anayasası’na ilişkin 1987’den beri 82’yi değiştirmek için yürütülen sivil,demokratik anayasa için en kapsayıcı bir çalışma olacak.Tabi ki üç saç ayağı tartışılamaz:Cumhuriyet, Üniter yapı,Demokrasi.
— Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 6, 2021
Yeni Anayasa çalışması geçmiş birikimimizi referans yapacak bir faaliyettir.1982 Anayasası’na ilişkin 1987’den beri 82’yi değiştirmek için yürütülen sivil,demokratik anayasa için en kapsayıcı bir çalışma olacak.Tabi ki üç saç ayağı tartışılamaz:Cumhuriyet, Üniter yapı,Demokrasi. pushfn('ads'); — Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 6, 2021
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