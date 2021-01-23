Beştepe'den atılan mesaj Soylu - Gül kavgasını daha da alevlendirecek!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine küfreden kişinin serbest bırakılması üzerine yargıyı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Saral, İçişleri Bakanı Soylu’nun annesine küfreden kişinin serbest bırakılmasına karar veren yargı mensubun neyi hedeflediğini sordu. Saral açıklamasının devamında ise "Son hamlelerle FETÖ'ye mensup isimlere daha etkili operasyon yapmak kaçınılmaz olmuştur" diyerek yargı mensubuna operasyon mesajı verdi.

Saral’ın açıklaması şöyle:



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından annesiyle ilgili bir paylaşımın altına küfürlü ifade yazan kişinin tutuklanmamasına tepki göstermiş ve "Bakan olsam ne yazar" diye paylaşım yapmıştı.

Bakan Soylu'nun bu açıklamasına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum" derken, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" diye belirtmişti.

"Süleyman Soylu'nun muhtereme annesine yapılan galiz küfür ve hakaretlere karşı maşeri vicdanı yaralayan bir kararla yapması gerekeni yapmayan yargı mensubu neyi hedeflemektedir? Son hamlelerle FETÖ'ye mensup isimlere daha etkili operasyon yapmak kaçınılmaz olmuştur."

