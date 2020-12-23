Beşiktaş'tan Talisca açıklaması
Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan, Talisca ile ilgili "Talisca’yı herkes ister fakat an itibari ile herhangi bir girişimimiz yok" dedi.
GÜNDEM 23.12.2020, 07:31
Beşiktaş Kulübünün TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.
‘Murat Özen’ YouTube kanalına konuk olarak açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, gündemdeki konular hakkında önemli bilgilendirmeler yaptı.
Kemal Erdoğan, “Talisca’yı herkes ister, taraftarın da çok sevdiği bir oyuncu fakat an itibari ile herhangi bir girişimimiz yok.” diyerek Brezilyalı oyuncunun bu mali şartlarda gündemlerinde olmadığı söyledi.
Dorukhan Toköz çok sevdiğimiz ve Beşiktaş değerlerine sahip bir oyuncumuz. Performansı da gayet iyi. Bu tarz oyuncuların talibi çok olur. Biz de şartlar uyar ve Dorukhan da bizimle birlikte olmak isterse tabii ki devam edeceğiz.” diyen Kemal Erdoğan, olası bir anlaşmanın başkan Ahmet Nur Çebi’nin istekleri doğrultusunda gerçekleşebileceğini de söyledi.
‘Murat Özen’ YouTube kanalına konuk olarak açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, gündemdeki konular hakkında önemli bilgilendirmeler yaptı.
Kemal Erdoğan, “Talisca’yı herkes ister, taraftarın da çok sevdiği bir oyuncu fakat an itibari ile herhangi bir girişimimiz yok.” diyerek Brezilyalı oyuncunun bu mali şartlarda gündemlerinde olmadığı söyledi.
Dorukhan Toköz çok sevdiğimiz ve Beşiktaş değerlerine sahip bir oyuncumuz. Performansı da gayet iyi. Bu tarz oyuncuların talibi çok olur. Biz de şartlar uyar ve Dorukhan da bizimle birlikte olmak isterse tabii ki devam edeceğiz.” diyen Kemal Erdoğan, olası bir anlaşmanın başkan Ahmet Nur Çebi’nin istekleri doğrultusunda gerçekleşebileceğini de söyledi.
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