Beşiktaş'tan Mandzukic açıklaması!
Beşiktaş'tan Mandzukic transferi ile açıklama geldi. Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, "Henüz net bir durum yok" dedi.
GÜNDEM 17.01.2021, 23:21
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulunarak Mandzukic transferi ile ilgili konuştu.
Mandzukic transferine ilişkin Kocadağ, "Bizim teklifimize olumlu bakmadığını düşünüyoruz ama henüz net bir durum yok." diyerek şöyle konuştu:
"Biz Beşiktaş gerçeklerine uygun teklifler yapıyoruz. Menfaatlerin buluşması gerekiyor. Başka kulüpler de devrede olabilir."
Mandzukic transferine ilişkin Kocadağ, "Bizim teklifimize olumlu bakmadığını düşünüyoruz ama henüz net bir durum yok." diyerek şöyle konuştu:
"Biz Beşiktaş gerçeklerine uygun teklifler yapıyoruz. Menfaatlerin buluşması gerekiyor. Başka kulüpler de devrede olabilir."
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