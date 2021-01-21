Beşiktaş'tan Leo Pereira için transfer teklifi!

Fatih Karagümrük deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönen ve zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Hulk'a olan ilgisini bugün resmen açıklayan Kara Kartal'ın şimdi de bir başka Brezilyalının peşinde olduğu iddia edildi.

O Globo gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Siyah Beyazlılar'ın Flamengo'da forma giyen Leo Pereira'yı satın alma opsiyonuyla altı aylığına kiralamak için teklifte bulunduğunu öne sürdü. Flamengo yönetiminin ise ligin son haftalarına girilmesi nedeniyle acele bir karar vermek istemediği kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Athletico Paranaense'den 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle şimdiki kulübünün yolunu tutan 1.89 boyundaki savunmacı, bu sezon 17 maçta forma giyerken rakip fileleri bir kez havalandırdı.

