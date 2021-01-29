Beşiktaş'tan Gervinho bombası!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ara transfer döneminde şu ana kadar hiçbir futbolcuya imza attıramamıştı. Santrfor arayışında olan ve Mario Mandzukic'in Milan'a gitmesinin ardından rotasını Hulk'a çeviren Siyah Beyazlılar hakkında bugün de İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport'tan Alfredo Pedulla, Kara Kartal'ın Serie A ekibi Parma'da forma giyen Gervinho'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde Beşiktaşlı yöneticilerin sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Fildişi Sahilli sol açığın durumunu sorduğu ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Kariyerinde daha önce Arsenal ve Roma gibi takımlarda da forma giyen 33 yaşındaki kanat forvet, bu sezon 15 maçta süre alırken takımına dört gol ve bir asistlik bir katkıda bulundu.

