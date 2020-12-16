Beşiktaş’tan Galatasaray’a Salih Uçan çalımı!

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala harekete geçen Beşiktaş, sürpriz bir hamle yaptı.

Orta Çizgi’de yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Galatasaray’ın da gündeminde olan ve Alanyaspor’la gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş yönetiminin gelecek günlerde 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçeceği ifade edildi. Salih Uçan’ın kulübü Alanyaspor’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlı ekibin, uygun bir maliyete transferi bitirmeye amaçladığı gelen haberler arasında.

Bu sezon Alanyaspor’da 12 müsabakaya çıkan 26 yaşındaki orta saha, 1 gol katkısında bulunmuştu.

Salih Uçan bir dönem Fenerbahçe forması giyerken; Avrupa’da da Roma, Sion ve Empoli gibi önemli takımların formasını terletti.

