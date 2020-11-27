Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi 'penaltı' paylaşımı!

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Twitter'ın etkietkenlediği paylaşımda "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı." ifadeleri yer aldı.

