Beşiktaş'tan F.Bahçe maçında ilginç istatistik!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de F.Bahçe'yi yenerek unutulmaz bir zafer elde ederken ortaya ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Karşılaşmayı 4-3 kazan Beşiktaş'ta 4’te ve 20’de Aboubakar, 53’te Necip ve 88’de de N’Sakala’nın kaleye gönderdiği toplar filelerle buluştu. Maçta Beşiktaş'ın F.Bahçe kalesine attığı 4 şutun 4'ü de golle sonuçlanması dikkat çekti.



Beşiktaş'a geri dönen Aboubakar, bin 356 gün sonra ilk defa bir Süper Lig karşılaşmasında 2 gol birden attı. Siyah beyazlı futbolcu, 12 Mart 2017’de 2-2 biten Kayseri karşılaşmasında filelere 2 gol bırakmıştı.

