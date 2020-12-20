Beşiktaş’tan 12 dakikada 4 Gol

59.dakikada Abubakar’ın penaltıdan bulduğu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ardından 63.dakikadaki kontratakta N’koudou’nun şık vuruşuyla fark 2’ye çıktı. Bu golden 6 dakika sonra Vida’nın müthiş takipçiliğiyle fark 3’e çıktı. Bu golden de sadece 2 dakika sonra Abubakar skoru belirledi 4-0.Beşiktaş bu sonuçla 12 maçta puanını 22’ye yükseltmiş oldu ve 4.sıraya yükseldi.



Beşiktaş süper ligde çarşamba günü Ankaragücü ile 19.00’da deplasmanda karşılaşacak. Foto-haber: Uğur Şenpire

