Beşiktaş'ta yönetimden futbolcuları sevindiren hamle
Kadro dışı bıraktığı yabancı oyuncularıyla dikkat çeken Beşiktaş'ta yönetim, teknik ekip ve futbolcuların alacaklarını ödeyerek UEFA'dan borçsuzluk yazısı aldı..
GÜNDEM 09.10.2020, 10:16
1
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta, yabancı oyunculardan Mirin, Lens, Douglas ve Boyd kadro dışı kalmıştı. Fotomaç'ın haberine göre bu gelişmelerin yanı sıra siyah-beyazlılarda yönetimden flaş bir atak geldi.
Beşiktaş yönetimi, kredi yapılandırma anlaşması öncesi köprü kredisi alarak teknik ekip ve futbolcuların alacaklarını ödedi. Takvim'de yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özel çabası sonucu alınan bu kredinin ardından UEFA'dan borçsuzluk yazısı da alındı.
Bir süredir ödeme alamayan futbolcuların alacaklarını yatıran yönetim böylece takımın moralini sağlam tutmayı planlıyor.
.
Beşiktaş yönetimi, kredi yapılandırma anlaşması öncesi köprü kredisi alarak teknik ekip ve futbolcuların alacaklarını ödedi. Takvim'de yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özel çabası sonucu alınan bu kredinin ardından UEFA'dan borçsuzluk yazısı da alındı.
Bir süredir ödeme alamayan futbolcuların alacaklarını yatıran yönetim böylece takımın moralini sağlam tutmayı planlıyor.
.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü