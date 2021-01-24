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Beşiktaş'ta transfer açıklaması: Yalçın o pozisyonu işaret etti
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, devre arası transfer döneminde forvet dışında başka bir bölgeye transfer yapmalarının zor göründüğünü açıkladı.
GÜNDEM 24.01.2021, 22:26
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Kendilerini çok zor bir ikinci yarı beklediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Sezona kötü başladık. Avrupa kupaları karşımıza çıktı. Hazırlık yapmadan maça çıktık ve kötü oynadık. Lige de kötü başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Lige hazır girmedik, transferler gecikti. Milli arada bay geçtiğimiz 3 haftalık süreç bize iyi geldi. Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek çok önemli. Çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Herkes hazır olmalı." dedi.
Transfer konusunda da açıklamalar yapan Sergen Yalçın, takımı güçlendirmek istediklerini belirtti.
"Mümkün olursa santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bazı değişimler düşünüyorum ama Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Mümkün olursa takımı güçlendirmek istiyoruz. Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim.
Ekonomi ve yabancı çokluğu önümüzü kesiyor. Forvet dışında başka oyuncu almayız gibi gözüküyor. Adem Ljajic ve Gökhan Töre iki yeni transfer olarak aramıza döndü. Üçüncü transferi de yapabilirsek iyi olur."
Kendilerini çok zor bir ikinci yarı beklediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Sezona kötü başladık. Avrupa kupaları karşımıza çıktı. Hazırlık yapmadan maça çıktık ve kötü oynadık. Lige de kötü başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Lige hazır girmedik, transferler gecikti. Milli arada bay geçtiğimiz 3 haftalık süreç bize iyi geldi. Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek çok önemli. Çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Herkes hazır olmalı." dedi.
Transfer konusunda da açıklamalar yapan Sergen Yalçın, takımı güçlendirmek istediklerini belirtti.
"Mümkün olursa santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bazı değişimler düşünüyorum ama Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Mümkün olursa takımı güçlendirmek istiyoruz. Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim.
Ekonomi ve yabancı çokluğu önümüzü kesiyor. Forvet dışında başka oyuncu almayız gibi gözüküyor. Adem Ljajic ve Gökhan Töre iki yeni transfer olarak aramıza döndü. Üçüncü transferi de yapabilirsek iyi olur."
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