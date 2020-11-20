Beşiktaş'ta tek hedef: Volkan Babacan

2020- 2021 sezonuna istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta göze çarpan mevkilerden biri de kale oldu. Sezon başında Sergen Yalçın'ın transfer istediği mevkiye takviye yapamayan Beşiktaş, Volkan Babacan için harekte geçti.

Tecrübeli bir file bekçisi Siyah - Beyazlılar Başakşehir'in deneyimli ismi Volkan Babacan'ın peşine düştü.

Mert Günok'a formayı kaptıran Volkan Babacan, ilk on bire girmekte zorlanıyor.



Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki kaleciye "Bonservis problemini çöz" diyen Beşiktaş yönetimi beklemeye geçti.

Volkan Babacan'ın bonservisini eline alması durumunda siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi.

