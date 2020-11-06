Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku! Welinton...
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplansmanda Gazintep FK ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı ve Welinton maça devam edemedi.
GÜNDEM 06.11.2020, 20:51
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplansmanda Gazintep FK ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı ve Welinton maça devam edemedi. Siyah beyazlılarda Welinton yerini Montero'ya bıraktı.
Deneyimli stoper Welinton'un sakatlık durumu ile ilgili henüz net bir bilgi yok...
Deneyimli stoper Welinton'un sakatlık durumu ile ilgili henüz net bir bilgi yok...
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