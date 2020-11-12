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Beşiktaş'ta şok! Koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Beşiktaş, 2 tanesi milli maçlara giden oyuncusunda olmak üzere toplam 5 futbolcusunda Covid-19 çıktığını açıkladı.
GÜNDEM 12.11.2020, 21:33
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Beşiktaş, 2 tanesi milli maçlara giden oyuncusunda olmak üzere toplam 5 futbolcusunun koronavirüs ters sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir." denildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir." denildi.
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