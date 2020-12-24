Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan tepki!

Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, "Bizim için zor bir maç oldu. Rakip agresif bir takım. Bizim için soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan çok sevindirici. Kazanmamız gerekiyordu çünkü rakipler kazanmıştı. Zirve yarışında öndeki grubun içinde olmamız lazımdı. Duran toptan atılan gol. Devre arasında oyunculara duran toptan gol atmamız gerektiğini söylemiştik. 6 tane kafa vuran oyuncumuz var. Çalışmıştık da bunu." dedi.

Yalçın, "Kolay değil zor maçlar oynuyoruz. Bazı oyuncularımız yoruldu, fizik olarak düşüşler oluyor. İyi düşünüp iyi oynamalıyız. Oyuncuları aktif tutmamız gerekiyor. Adem Ljajic ve Gökhan Töre sonraki maçta oynamaları zor. N'Sakala sakatlandı bilmiyorum onun durumunu. Bazen değişik oyuncuları değişik bölgelerde oynatabiliriz. Oyuncuların fizik gücünü iyi ayarlamak lazım. Bugün belki beğenilecek bir oyun olmadı ama her zaman iyi oyun olmaz. Oyunun 90 dakikasını kimse iyi oynayamaz. Bölümler halinde iyi oynarsınız. İyi oynadığınızda gol atarsanız kazanırsınız. Büyük takımsınız bir tane atarsınız." diye konuştu.



Sergen Yalçın'ın konuşması devamında şu ifadeleri kullandı;

Bugün verdiğimiz gözüken pozisyonların hepsi ofsayt. Niye devam ettirdi bilmiyorum. Larin'in attığı golde top kaleye giderken düdük çaldı. Düdük çaldığı zaman VAR'a da gidemiyorsun. Bırak top girsin golü ver, faulse VAR versin. Ben faul olduğunu düşünmüyorum. Ankaragücü oyuncusu kısa boylu. Yok yok faul değil. Sen golü ver hocam niye vermiyorsun. VAR neden var? Çok kolay pozisyon. Neden düdük çalıyorsun. Golü ver, VAR'dan sana 'Hocam faul var' derler gider bakarsın, faulse iptal edersin. Maalesef VAR'dan bizim lehimize karar çıkmıyor. Biz sitem edince federasyondan ceza geliyor. Benim bu konuşmamda sportmenliğe aykırı ne var? Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlattım ceza yedim. Benim açıklamalarımdan sonra olanları görüyorsunuz.

