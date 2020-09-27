Beşiktaş'ta Sergen Yalçın hezimet sonrası özür diledi
Süper Lig'in 3. haftasında karşılaştığı Konyaspor'a 4-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, açıklamalar yaptı.
GÜNDEM 27.09.2020, 19:19
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Ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Yalçın, "Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim." diye konuştu.
Taraftarlardan yenilginin sorumlusu olarak özür dileyen Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan." ifadelerini kullandı.
Taraftarlardan yenilginin sorumlusu olarak özür dileyen Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan." ifadelerini kullandı.
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