Beşiktaş'ta Roiser şoku!
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Rosier, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
GÜNDEM 13.12.2020, 20:57
Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Rosier cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta 35. dakikada sarı kart gören Rosier, gelecek hafta oynanacak Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta 35. dakikada sarı kart gören Rosier, gelecek hafta oynanacak Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.
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|14
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|24
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|22
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|20
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|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
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|12
|14
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|13
|13
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|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
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|12
|25
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|11
|24
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|12
|23
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|12
|22
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|21
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|20
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|12
|20
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|11
|20
|9. Man City
|11
|19
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|10
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|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
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|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
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|11
|19
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|12
|18
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|13
|16
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|13
|15
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|15
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|12
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