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Beşiktaş'ta kötü haber! Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı
Son dakika: Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
GÜNDEM 14.10.2020, 20:32
Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaz transfer döneminde Kayserispor'dan siyah beyazlı ekibe dahil olmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaz transfer döneminde Kayserispor'dan siyah beyazlı ekibe dahil olmuştu.
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