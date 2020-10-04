Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Bir darbe de Gençlerbirliği'nden

Geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda farklı yenilen Beşiktaş, 4. haftada ise Vodafone Park'ta başkent ekibi Gençlerbirliği'ne 1-0 maplup oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti ve bu sezonki ilk 3 puanı getiren golü 8. dakikada Satncu kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 4 puanda kalırkeb, Gençlerbirliği ise puanını 4'e yükseltti.

