Beşiktaş'ta Josef'in kırmızı kart görmesi planları altüst etti

G.Birliği ve Denizlispor maçlarına orta sahada Josef de Souza-Dorukhan-Atiba Hutchinson üçlüsüyle başlayan Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında mecburi değişiklik yapacak.

Sergen Yalçın, Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef’ten bu hafta faydalanamayacak. Bu yüzden deneyimli çalıştırıcı ‘10 numara’ oynayan Mensah’ı ortaya çekecek.

