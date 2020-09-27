Son Dakika
Beşiktaş’ta iş merkezinde yangın
Beşiktaş Balmumcu’da bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede söndürüldü.
GÜNDEM 27.09.2020, 14:03
Beşiktaş Balmumcu’da bir süredir bir medya kuruluşu tarafından kullanılan iş merkezinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, binanın tepesinde bulunan tabelanın değişimi esnasında izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine televizyon binasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 20’nin üzerindeki itfaiye ekibi vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, cadde üzerinde trafik tamamen durdu. Cadde üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsleri de yoluna devam edemediği için, yolcular burada inerek yürümek zorunda kaldı.
Öte yandan, yangının çıktığı binada bulunan televizyon kanalı ve gazetenin kısa bir süre önce başka bir yere taşındığı, bu sebeple binanın boşaltıldığı ve binada teknik ekip harici çalışan personelin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, yangının çıktığı binada bulunan televizyon kanalı ve gazetenin kısa bir süre önce başka bir yere taşındığı, bu sebeple binanın boşaltıldığı ve binada teknik ekip harici çalışan personelin bulunmadığı öğrenildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Sheffield United
|2
|0
|20. Fulham
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Levante
|2
|3
|10. Cádiz
|2
|3
|11. Osasuna
|3
|3
|12. Huesca
|3
|2
|13. Eibar
|2
|1
|14. Deportivo Alaves
|3
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Atletico Madrid
|0
|0
|17. Barcelona
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü