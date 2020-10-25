Beşiktaş'ta flaş transfer hamlesi! Ocak'ta Cenk Tosun geliyor
Golcü futbolcu Cenk Tosun'un durumunu takip eden Beşiktaş, İngiliz ekibinin kapısını çalacak ve kiralama teklifinde bulunacak.
GÜNDEM 25.10.2020, 20:18
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Everton Kulübünün futbolcusu olan Cenk Tosun, geçirdiği sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanıyor. Cenk Tosun'un durumunu takip eden Beşiktaş ise İngiliz ekibinin kapısını çalacak ve kiralama teklifinde bulunacak.
Transfer döneminde Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet takviyesinin daha yapılacağını açıklamıştı. Siyah beyazlı takım, eski futbolcusunu tekrardan kadrona katmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de Cenk Tosun transfer edilmek istenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve 2 Kasım'da sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki golcü futbolcunun ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Transfer döneminde Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet takviyesinin daha yapılacağını açıklamıştı. Siyah beyazlı takım, eski futbolcusunu tekrardan kadrona katmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de Cenk Tosun transfer edilmek istenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve 2 Kasım'da sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki golcü futbolcunun ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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