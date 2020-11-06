Beşiktaş'ta flaş bir gelişme daha! Ersin Destanoğlu da kadroda yok

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş Gaziantep'e konuk oldu. Necip Uysal'ın maç öncesi yaşadığı rahatsızlık, Welinton'un ise 17. dakikada geçirdiği sakatlıkla sarsılan Kara Kartal'da Ersin Destanoğlu'nun gördüğü kırmızı kart moralleri daha da bozdu.



Genç eldiven, 55. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahası dışarısında yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Ersin, Süper Lig'in. 9. haftasında oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.Ersin'in gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Ghezzal'ı kenara aldı ve Utku Yuvakuran'ı oyuna dahil etti.

