Beşiktaş'ta flaş bir gelişme daha! Ersin Destanoğlu da kadroda yok
Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın rahatsızlığı, Welinton'u sakatlığı sonrası Ersin Destanoğlu da oyun dışı kaldı.
GÜNDEM 06.11.2020, 21:57
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş Gaziantep'e konuk oldu. Necip Uysal'ın maç öncesi yaşadığı rahatsızlık, Welinton'un ise 17. dakikada geçirdiği sakatlıkla sarsılan Kara Kartal'da Ersin Destanoğlu'nun gördüğü kırmızı kart moralleri daha da bozdu.
Genç eldiven, 55. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahası dışarısında yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Ersin, Süper Lig'in. 9. haftasında oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.Ersin'in gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Ghezzal'ı kenara aldı ve Utku Yuvakuran'ı oyuna dahil etti.
Genç eldiven, 55. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahası dışarısında yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Ersin, Süper Lig'in. 9. haftasında oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.Ersin'in gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Ghezzal'ı kenara aldı ve Utku Yuvakuran'ı oyuna dahil etti.
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