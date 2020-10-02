Beşiktaş'ta eğitimde fırsat eşitliği için büyük dayanışma

Covid-19 salgının çıktığı ilk günden bu yana ilçe sakinlerine maddi ve manevi anlamla her türlü desteği veren Beşiktaş Belediyesi uzaktan eğitim alan öğrenciler için de harekete geçti.

Evlerinde tablet, bilgisayar ya da televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen öğrenciler Beşiktaş Belediyesi’nin Askıda Cihaz kampanyasıyla derslerinden geri kalmayacak. Beşiktaş Belediyesi ilçedeki hayırsever vatandaşlardan aldığı tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

Askıda Cihaz kampanyasına destek veren hayırsever ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi’ne ve Başkan Rıza Akpolat’a öğrencilerin yanında olarak böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür etti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Uzaktan eğitimde imkanı olmayan çocuklar için çok üzülüyoruz. Beşiktaş Belediyemiz, sağ olsun bir kampanya düzenlemiş. Elimizde olan bu aletleri onlara iletmemizde yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, çocuklarımızın da inşallah işine yaramasını umuyorum. İnşallah bir öğrencimize, bir kardeşimize faydası olur.’"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak bütün komşularını ‘’Askıda Cihaz’’ kampanyasına destek olmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Askıda Cihaz kampanyamız dahilinde eğitim hayatlarına destek olacak cihaz yardımlarınızı çocuklarımıza ulaştırmaya başladık. Destek bekleyen daha çok çocuğumuz var; herkesi http://askida.besiktas.bel.tr üzerinden cihaz bağışı yapmaya davet ediyorum."

