Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku!
Dorukhan Toköz, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
GÜNDEM 21.11.2020, 20:45
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta sarı kart gören Dorukhan Toköz, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sarı kart gören Dorukhan Toköz, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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