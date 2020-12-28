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Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz krizi: 1.5 milyon Euro...
Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz krizi yaşanıyor. Kara Kartal ile sözleşme imzalamaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ün yıllık 1.5 milyon Euro istediği ortaya çıktı.
GÜNDEM 28.12.2020, 11:08
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Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz krizi devam ediyor. Siyah-beyazlılarda tüm sorunlar birer birer aşılırken; Dorukhan problemi hala sıcaklığını koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki orta saha, bir türlü imzaya yanaşmıyor.
Siyah-beyazlıların teklif ettiği mukaveleyi kabul etmeyen Dorukhan Toköz’ün eski başkan Fikret Orman’dan aldığı sözün yerine getirilmesini istediği ortaya çıktı. Başarılı orta saha geçmiş yönetimle yıllık 1.5 milyon Euro’dan söz kestiği ifade edildi. Görüşmelerin bu nedenle tıkandığı ve Dorukhan Toköz ile sözleşme imzalanmaması halinde sezon sonunda boşa çıkacak oluşu da Beşiktaş Yönetimi’ni düşündürüyor.
1.5 milyon Euro’da direten Dorukhan’ın Ahmet Nur Çebi yönetimi ile orta yolu bulup bulmayacağı ise merak konusu oldu.
Siyah-beyazlıların teklif ettiği mukaveleyi kabul etmeyen Dorukhan Toköz’ün eski başkan Fikret Orman’dan aldığı sözün yerine getirilmesini istediği ortaya çıktı. Başarılı orta saha geçmiş yönetimle yıllık 1.5 milyon Euro’dan söz kestiği ifade edildi. Görüşmelerin bu nedenle tıkandığı ve Dorukhan Toköz ile sözleşme imzalanmaması halinde sezon sonunda boşa çıkacak oluşu da Beşiktaş Yönetimi’ni düşündürüyor.
1.5 milyon Euro’da direten Dorukhan’ın Ahmet Nur Çebi yönetimi ile orta yolu bulup bulmayacağı ise merak konusu oldu.
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