Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin maç sonu açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 19.09.2020, 21:33
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Cyle Larin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;
''Kirada bulunduğum süre boyunca geliştim. Fiziksel olarak da mental olarak da iyi durumdayım. Gol attığım için mutluyum ama kazanamadık.''
''Kirada bulunduğum süre boyunca geliştim. Fiziksel olarak da mental olarak da iyi durumdayım. Gol attığım için mutluyum ama kazanamadık.''
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