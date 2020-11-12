Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi! Açıklama geldi

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı.

Ahmet Nur Çebi, Everton forması giyen Cenk Tosun'u devre arasında transfer etmek istediğini de gizlemeyerek, Cenk Tosun transferi hakkında bilgi verdi. "Ara transferde Cenk Tosun'u kadromuza katmayı isteriz. Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur" dedi.

Ahmet Nur Çebi, bir kaleci transferi yapmak istediklerini söyleyerek, "Bir kaleci oynayarak iyi bir kaleci olabilir. Bir kaleci aldığınızda Ersin ve Utku'nun geleceğini yok edeceksiniz. İkisinden de şahsen çok umutluyum, hocamız da onlardan çok umutlu. Ersin ve Utku'nun önünün kesileceği bir operasyon Beşiktaş'a yarar sağlamaz." diye konuştu.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın ile yola devam edecek misiniz" sorusuna "Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Ahmet Nur Çebi yaptığı konuşmasında Sergen Yalçın için şu ifadeleri kullandı;

"Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla. Tedirgin oluyorum, 'Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyorum?' diye. Bu bizi motive edecektir, negatif bir tarafı yok. Geçen sene geldiğimizde de Beşiktaş bu seviyelerdeydi. Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdık. "Sergen'i yine de alırdım. Şöyle bir şey kabul etmiyorum, yönetici olarak taraftar baskısıyla hoca alan biri değilim. Sergen'i takdir ediyorduk. Özümüzden gelmek gibi bir vizyon çizdik. Hoca buna uygun biridir. Getirmemizin sebebi budur"

