Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi! Tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi giderek büyüyor. Ljajic, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde eli belinde ısınarak taraftarların büyük tepkisini çekti.
GÜNDEM 02.11.2020, 09:10
Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi giderek büyüyor. Kötü performansıyla uzun bir süredir eleştirilerin odağında olan ve özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sırp futbolcu, takımının bugün Yeni Malatyaspor ile oynadığı maça da yedek başlarken karşılaşma öncesi yaptığı bir hareketle taraftarların büyük tepkisini çekti.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mücadele öncesi beIN SPORTS'a verdiği demeçte eski temposunu yakalayamadığı için hazır olmadığını söylediği 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu eli belinde ısınırken görüntülendi. Ljajic'in bu tavrı umursamazlık olarak yorumlanırken sosyal medyada da kendisine yönelik sert eleştirilerin fitilini ateşledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mücadele öncesi beIN SPORTS'a verdiği demeçte eski temposunu yakalayamadığı için hazır olmadığını söylediği 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu eli belinde ısınırken görüntülendi. Ljajic'in bu tavrı umursamazlık olarak yorumlanırken sosyal medyada da kendisine yönelik sert eleştirilerin fitilini ateşledi.
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