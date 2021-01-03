Beşiktaşlı yöneticilere milletvekilinden yumruklu saldırı iddiası

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada localarına bir milletvekili ve kardeşinin saldırdığını iddia etti.

Dalgakıran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Burası patagonya değil!

Milletvekili ve kardeşinden şikayetçi oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."

