Beşiktaşlı yöneticilere milletvekilinden yumruklu saldırı iddiası
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, localarını Kayserili bir milletvekili ve kardeşinin bastığını, yumruklaşmalar yaşandığını iddia etti
GÜNDEM 03.01.2021, 21:56
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Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada localarına bir milletvekili ve kardeşinin saldırdığını iddia etti.
Dalgakıran'ın açıklamaları şu şekilde:
"Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Burası patagonya değil!
Milletvekili ve kardeşinden şikayetçi oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."
Siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada localarına bir milletvekili ve kardeşinin saldırdığını iddia etti.
Dalgakıran'ın açıklamaları şu şekilde:
"Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Burası patagonya değil!
Milletvekili ve kardeşinden şikayetçi oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."
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