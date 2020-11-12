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Beşiktaşlı yıldızın testi maçtayken pozitif çıktı!
Türkiye A Milli Takımının dün oynadığı hazırlık maçında karşı takımdan bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması büyük şoka neden oldu.
GÜNDEM 12.11.2020, 09:35
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Dün akşam hazırlık maçında A Milli Takım ile karşı karşıya gelen Hırvatistan’da Beşiktaş forması giyen Vida’nın test sonucu pozitif çıktı.
Maçtan önce yapılan ve karşılaşmanın ardından açıklanan test sonucu, millilerde paniğe neden oldu. Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun Şenol Güneş’le karşılaşma öncesinde temasta bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, sağlık kurulun alacağı önlemleri bekliyor. Pandemi nedeniyle çok hassas davranan TFF, maçlara giderken oyuncuların yan yana oturmaması için iki takım otobüsünü de yollayıp ekstra birçok önlem alırken, Vida’nın maç sonrası açıklanan testi paniğe neden oldu.
Maçtan önce yapılan ve karşılaşmanın ardından açıklanan test sonucu, millilerde paniğe neden oldu. Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun Şenol Güneş’le karşılaşma öncesinde temasta bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, sağlık kurulun alacağı önlemleri bekliyor. Pandemi nedeniyle çok hassas davranan TFF, maçlara giderken oyuncuların yan yana oturmaması için iki takım otobüsünü de yollayıp ekstra birçok önlem alırken, Vida’nın maç sonrası açıklanan testi paniğe neden oldu.
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