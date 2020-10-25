Beşiktaşlı yıldız için Suudi Arabistan’dan heyecanlandıran teklif!

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Welinton için Al Hilal’den gelen 3.5 milyon Euro’luk teklif, kulüpte heyecan oluşturdu.

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Fatih Aksoy’la takas ederek Alanyaspor'dan kadrosuna kazandırdığı Welinton, Beşiktaş kariyerine kötü bir başlangıç yapmıştı.

Görev yaptığı; Süper Lig’de dört, Avrupa’daki ön eleme turlarında ise iki mücadelenin neredeyse hepsinde yaptığı bireysel hatalarla kulüp taraftarlarını adeta çılgına çeviren 31 yaşındaki stopere, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal talip olmuştu.

Menacerler aracılığıyla kulübe iletilen 3.5 milyon Euro’luk teklifi, kısa bir değerlendirmenin ardından kabul eden yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte değerlendiriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk görüşmelerin ardından Welinton’ın ayrılığına pek sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Ancak hem yöneticilerin hem teknik ekibin fikirlerini dinleme kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, en geç yarın konuyla ilgili olarak kararını vermesi bekleniyor.

Beşiktaş’a yıllık 850 bin Euro’ya imza atan Welinton’ın ise Al Hilal’den daha fazla maaş alma durumunun olması sebebiyle ayrılık kararı çıkması halinde ilk uçakla Suudi Arabistan’ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

