Beşiktaşlı ve Galatasaraylı futbolcular derbide hangi formayı giyecek?

Beşiktaş ve Galatasaray derbisi bu akşam saat 19:00'da Vodafone Arena'da oynanacak.

Takımlar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda futbolcularından hangi formayı giyeceğini gösterime sundu.

Siyah beyaz takımdan yapılan açıklamada Beşiktaşlı oyuncuların siyah beyaz desenli dik çizgili formayı giyecekleri açıkladı.



Galatasaray maçında çubuklu formamızla sahadayız. ?#BJKvGS | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/6nbBZJyyhS

— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 17, 2021





Sarı kırmızı takımdan yapılan açıklamada ise "Takımımız bu akşam parçalı forma, beyaz şort ve kırmızı konç ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek" denildi.



?Takımımız bu akşam parçalı forma, beyaz şort ve kırmızı konç ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek. #BJKvGS pic.twitter.com/U6FcuWcuki

— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 17, 2021





Galatasaray maçında çubuklu formamızla sahadayız. ?#BJKvGS | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/6nbBZJyyhS — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 17, 2021

?Takımımız bu akşam parçalı forma, beyaz şort ve kırmızı konç ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek. #BJKvGS pic.twitter.com/U6FcuWcuki — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 17, 2021 pushfn('ads');

